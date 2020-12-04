الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 12:38 م

إقامة أول صلاة جمعة في الإمارات منذ 8 أشهر

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الوكيل الإخباري- أدى المصلون اليوم على مستوى الإمارات صلاة الجمعة للمرة الأولى بعد توقف استمر أكثر من 8 أشهر نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد ـ 19 حيث تم تعليق صلاة الجمعة منذ 16 مارس 2020.
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وبناء على تعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، مع الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية لمنع نقل العدوى بين المصلين التزمت جميع المساجد على مستوى الإمارات بالسماح للمصلين بنحو 30% من الطاقة الاستيعابية داخل المساجد والسماح للمصلين بالصلاة خارج المسجد وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية.


 




 

 


 

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