الأحد 15-11-2020
الوكيل الاخباري

حمى ارتفاع الأسعار تطال الخضار وجهات معنية توضح الأسباب - فيديو

العايد: نتائج مبشرة تدعو للتفاؤل حول لقاح كورونا

أسعار الذهب الأحد 15/11/2020

وفيات الأحد 15/11/2020

منخفـض قبرصـي يؤثــر على المملكة اليوم

انتهاء حظر التجول الشامل في المملكة

تعليق الدوام في تربية الرمثا وعدد من المدارس لتسجيل اصابات كورونا

مدير الحسين للسرطان يوضح للوكيل : استقبلنا 720 حالة خلال الحظر الشامل

الحموري للوكيل : 98 اصابة بكورونا في العناية الحثيثة

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى الى ارتفاع عدد الاصابات بكورونا




الأحد، 15-11-2020 11:52 ص

لبنان: بدء تطبيق الحظر الشامل على المركبات بسبب كورونا

5e885dc14c59b739bf7442d5


الوكيل الاخباري- بدأت المناطق اللبنانية اليوم الاحد، بتطبيق الحظر الشامل لحركة سير المركبات في اطار تدابير الاقفال العام بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان

ومنعت القوى الامنية جميع أنواع السيارات (العمومية والخصوصية والشاحنات والدراجات النارية)، من السير في الشوارع، حيث بدت الشوارع مقفلة باستثناء سيارات المستثنين من الاقفال والقوى الامنية.


من جهته، دعا نقيب اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف في تصريح صحفي اليوم، الى التشدد في الاجراءات الخاصة بالإقفال العام للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا، لافتا الى ان نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى الجدية والتشدد في تطبيق قرار الإغلاق، والتزام المواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية.


واضاف إن فيروس كورونا سيشتد خلال فترة فصل الشتاء، موضحا ان العمل جار  بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع جاهزية القطاع الطبي والاستشفائي بعد أن بلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدها الأقصى وامتلاء أسرة العناية الفائقة بالمرضى.

 

المصدر: بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_11_15_7_28_12_379

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فامكو إلى 67 قتيلا في الفلبين

_115167997_umrah6

بسبب الحالة الجوية .. تحذير سعودي مما سيحدث في مكة المكرمة

ترا

ترامب: هناك أدلة مقنعة تثبت وجود تزوير بنتائج الانتخابات

ع

أمريكا الوسطى .. مصير مجهول لأشخاص إثر عاصفة في غواتيمالا

صواريخ

إطلاق صواريخ على عاصمة إريتريا من داخل إثيوبيا

ريختر

هزة أرضية تضرب القاهرة

أخبار متعلقة
اقفال

لبنان.. بدء الإقفال التام حتى نهاية الشهر الحالي

5f99629f4c59b743de2a3b32

الموظفون يحصلون على نصف الراتب في فلسطين

5f995ad44c59b72de53bcdfa

واشنطن تعتزم فتح أول سفارة لها في المالديف

ك

ترامب يشكك في عد الأصوات المتأخرة

92685fd0-7d16-4fd0-8153-2cf979f69c99_16x9_1200x676

إجراءات استثنائية لعودة الطلاب التونسيين إلى روسيا

مط

في عدد من الدول .. وفيات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية