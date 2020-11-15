لبنان: بدء تطبيق الحظر الشامل على المركبات بسبب كورونا

الوكيل الاخباري- بدأت المناطق اللبنانية اليوم الاحد، بتطبيق الحظر الشامل لحركة سير المركبات في اطار تدابير الاقفال العام بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان



ومنعت القوى الامنية جميع أنواع السيارات (العمومية والخصوصية والشاحنات والدراجات النارية)، من السير في الشوارع، حيث بدت الشوارع مقفلة باستثناء سيارات المستثنين من الاقفال والقوى الامنية.



من جهته، دعا نقيب اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف في تصريح صحفي اليوم، الى التشدد في الاجراءات الخاصة بالإقفال العام للتخفيف من حدة انتشار فيروس كورونا، لافتا الى ان نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى الجدية والتشدد في تطبيق قرار الإغلاق، والتزام المواطنين بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية.



واضاف إن فيروس كورونا سيشتد خلال فترة فصل الشتاء، موضحا ان العمل جار بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع جاهزية القطاع الطبي والاستشفائي بعد أن بلغت القدرة الاستيعابية للمستشفيات حدها الأقصى وامتلاء أسرة العناية الفائقة بالمرضى.

المصدر: بترا



