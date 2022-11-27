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الأحد، 27-11-2022 01:43 م

إنقاذ 22 مهاجرا غربي تركيا

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الوكيل الإخباري - أنقذت قوات خفر السواحل التركي، 22 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الأحد.

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ونقلت "الأناضول" عن مصادر أمنية تركية، أن خفر السواحل تلقى بلاغا عن مجموعة مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل منطقة "ديديم" بولاية أيدن أمس السبت.


وأضافت المصادر الأمنية أن "خفر السواحل توجه إلى المكان لينقذ 22 مهاجرا أجنبيا على متن طوافة نجاة، تبين أن قوات يونانية أرغمتهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية".


وأوضحت المصادر أن "خفر السواحل نقل المهاجرين إلى إدارة الهجرة في أيدن لاستكمال الإجراءات القانونية".

 

البيان

 




 

 


 

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