الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

50% ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

3 إصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

حماس: ما قام به الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة نكراء

صور وفيديو تظهر الدمار داخل المسجد الأقصى بعد اقتحامه

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

فيديو- لحظة سقوط صاروخ أطلق من غزة على مصنع في سديروت

بيان من مجلس الأمن يدعم الجهود المبذولة لوقف العنف باليمن

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يجري في القدس والأقصى جريمة كبرى

الأربعاء، 05-04-2023 10:08 ص

إنقاذ 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

Quarry_Wharf-Valletta-Malta


الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن سفينة إنقاذ تابعة لها استجابت لنداء استغاثة خلال إبحارها في البحر المتوسط، وعملت على إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل مالطا، في عملية استغرقت 11 ساعة.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، غردت المنظمة على حسابها عبر تويتر قائلة إنه "بعد تلقي سفينتها "جيو بارينتس" إشارة الاستغاثة، وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين فجر أمس الثلاثاء، وسط أحوال جوية سيئة بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج".


وأضافت "للأسف، لم يسمح الطقس لفريقنا القيام بعملية الإنقاذ بشكل مباشر خشية تعريض حياة الناس وحياة طاقم أطباء بلا حدود للخطر".


وأوضحت المنظمة أنه "بعد أكثر من 11 ساعة انتهت عملية الإنقاذ وبات إجمالي 440 شخصا، من بينهم 8 نساء و30 طفلا بأمان، على متن جيو بارينتس يتلقون الرعاية من طاقمها".

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
642d16964c59b74f003f7cf2

مواقع التواصل تستحضر تحذيرا أطلقه بن سلمان حول النفط - فيديو

642d1e374c59b7716558dd50

زاخاروفا تعلق على محاكمة ترامب

642d16074c59b74f7c5e8c82

ملك البحرين: هذا أستاذي!

642d137e4236043f856afaf3

البحرين تطلق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية

642d12284c59b74f7c5e8c7f

الحوثيون يجرون مباحثات اقتصادية مع إيران وسوريا

642c0fdc42360403e5621950

موسكو بدأت بإنتاج مروحيات مدنية جديدة بدون طيار