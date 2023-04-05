إنقاذ 440 مهاجرا قبالة سواحل مالطا

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن سفينة إنقاذ تابعة لها استجابت لنداء استغاثة خلال إبحارها في البحر المتوسط، وعملت على إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل مالطا، في عملية استغرقت 11 ساعة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، غردت المنظمة على حسابها عبر تويتر قائلة إنه "بعد تلقي سفينتها "جيو بارينتس" إشارة الاستغاثة، وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين فجر أمس الثلاثاء، وسط أحوال جوية سيئة بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج".



وأضافت "للأسف، لم يسمح الطقس لفريقنا القيام بعملية الإنقاذ بشكل مباشر خشية تعريض حياة الناس وحياة طاقم أطباء بلا حدود للخطر".



وأوضحت المنظمة أنه "بعد أكثر من 11 ساعة انتهت عملية الإنقاذ وبات إجمالي 440 شخصا، من بينهم 8 نساء و30 طفلا بأمان، على متن جيو بارينتس يتلقون الرعاية من طاقمها".

بترا