السبت 02-10-2021
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السبت، 02-10-2021 04:31 م

إيران تكشف عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي

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الوكيل الاخباري- كشف قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، العميد صباحي فرد، اليوم السبت، عن منظومتين جديدتين للدفاع الجوي.

وأوضح العميد صباحي أن منظومة "هرمز" الرادارية صممت لرصد الأهداف على المدى المتوسط ويمكنها استحصال معلومات عن الأهداف وسرعتها وبعدها من النقاط الحساسة، ونقل هذه المعلومات لمركز قيادة صواريخ الدفاع الجوي.

والمنظومة الثانية وهي "شمس" لمحاكاة الأنظمة الاستراتيجية بعيدة المدى للدفاع الجوي بإمكانها محاكاة ظروف الدفاع الجوي وأنظمة المضادات الجوية التي تستهدف الصواريخ الباليستية ومجموعة كبيرة من الأهداف، ويمكن من خلالها وضع خطط حديثة وسيناريوهات قتالية لمواجهة الهجمات الجوية، وتم تصنيع هذه المنظومة بالاعتماد على الطاقات الداخلية، وهي منظومة إيرانية بالكامل.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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