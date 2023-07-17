إيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف فجر اليوم الاثنين أن حركة المرور على جسر القرم توقفت بسبب حادث طارئ، دون تحديد طبيعته.



وكتب عبر "تلغرام" في الساعة 4.21 فجرا: "تم إيقاف حركة المرور على جسر القرم، حيث وقع هناك حادث طارئ في منطقة العامود الحامل رقم 145، مضيفا أن وكالات إنفاذ القانون وجميع الخدمات المعنية تعمل في المكان.



وطلب أكسيونوف من سكان القرم والسياح استخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها.



ودعا أكسيونوف المواطنين إلى التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط.



وأكدت سلطات القرم أنه يوجد في شبه الجزيرة مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.



وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار عن إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.

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روسيا اليوم