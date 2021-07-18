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الأحد، 18-07-2021 09:28 ص

اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين في مالي

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الوكيل الإخباري- أكدت القوات المسلحة في مالي، أنه تم اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين يعملون في شركات بناء، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

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وأوضح جيش مالي، أن الهجوم استهدف موقعا على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا في جنوب غرب البلاد، لافتا إلى أن "هذا الهجوم قد دمر أيضا معدات بناء، دون تحديد هويات منفذي الهجوم.


وأفادت مصادر إعلام موريتانية، بأن "المهاجمين الذين وصلوا على دراجات نارية أشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يلوذوا بالفرار".


وأكد مصدر خاص لـ "صحراء ميديا"، أن وحدة من الجيش المالي بدأت في تعقب منفذي الهجوم، وذلك بالتنسيق مع السلطات الموريتانية.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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