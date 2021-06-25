إصابة 15 جندياٍ ألمانياً في انفجار سيارة مفخخة وسط مالي

الوكيل الاخباري - قال مصدر عسكري، إن انفجاراً استهدف منطقة غاو وسط مالي، في قاعدة للبعثة الأممية، أسفر عن إصابة 15 جندياً من قوات حفظ السلام "مينوسما" في حصيلة أولية.

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وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن الهجوم تم بسيارة مفخخة وأن جميع الجنود من جنسية ألمانية.



وأكدت البعثة الأممية في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" الهجوم، وأوضحت أنه استهدف قاعدة عمليات مؤقتة لقوة البعثة بالقرب من قرية إشغارا، في بلدة تاركينت بغاو.



ودانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" بشدة هذا الهجوم.



وهذا هو ثاني هجوم بسيارة مفخخة في ظرف أسبوع بمالي، وكان انفجار آخر استهدف جنودا فرنسيين من قوة برخان، الاثنين الماضي، قد أسفر عن إصابة ستة جنود.



--(بترا)