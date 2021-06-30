الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 03:06 م

ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في العراق

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الوكيل الإخباري- يواجه العراقيون في الأيام الأخيرة من شهر يونيو، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وفي مقابل ذلك، يعانون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وسط انتقادات كبيرة للحكومة.

ووصلت درجة الحرارة في العراق، اليوم الأربعاء، إلى 49 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل، يوم غد الخميس، إلى 50 درجة.

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ويتوقع متنبؤون، بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق في الشهرين المقبلين، إلى الـ 50 درجة مئوية أو أقل، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.


وأفادت مصادر إعلام روسية، بوجود موجة غضب شعبية في العراق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وشح المياه في بعض المناطق.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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