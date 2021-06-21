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الإثنين، 21-06-2021 03:33 م

العراق: مصرع وإصابة 3 عراقيين بانفجار مخلفات حربية

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الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، مصرع وإصابة 3 مدنيين بانفجار مخلفات حربية على الحدود مع إيران.

وذكرت، أن "مدنيا قتل وأصيب اثنان آخران من العاملين في جمع الحديد القديم، بانفجار إحدى المخلفات الحربية في منطقة الشلامجة على الحدود الفاصلة مع إيران".

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وأضافت، "وجه مركز شرطة شط العرب وقسم الأدلة والمتفجرات الدفاع المدني لإخلاء الجثة والمصابين، وأوعز لقيادة عمليات البصرة بإرسال الجهد الهندسي لمعالجة الألغام في المنطقة التي وقع فيها الحادث".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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