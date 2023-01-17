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الثلاثاء، 17-01-2023 08:51 ص

ارتفاع عدد الصحفيين المقتولين بالعالم في 2022

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الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس الاثنين، أنه بعد عدة سنوات من التراجع المتتالي، ارتفع عدد الصحفيين الذين تم قتلهم حول العالم إلى 86 من 55 في العام 2021، وهو يمثل ارتفاعا بنسبة 36%.

وأكثر من نصف حالات القتل للصحفيين وقعت في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وشهدت المكسيك العدد الأكبر من قتل الصحفيين تليها أوكرانيا وهايتي.

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وقالت مدير عام اليونسكو أودري أوزولاي اليوم الثلاثاء "ينبغي على السلطات مضاعفة جهودها لوضع حد لهذه الجرائم وضمان إدانة الجناة، لأن عدم المبالاة يعد عاملا رئيسيا في هذا المناخ المتسم بالعنف".


وأضافت أوزولاي إن عدد العاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا كان قد انخفض بالفعل من العام 2018 إلى العام 2021، وارتفع بصورة جوهرية مجددا الآن.


وقالت اليونسكو إن الصحفيين لم يتم قتلهم أثناء أدائهم لعملهم، لكن أثناء سفرهم أو في منازلهم. وذكر التقرير أن هذا يظهر ليس ثمة مكان آمن للصحفيين حتى في أوقات فراغهم.

 

البيان

 




 

 


 

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