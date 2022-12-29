الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للأمن السيبراني يعلن عن إضافة لغة الإشارة لكل حملاته التوعوية

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

التعامل مع 1298 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أين تتجه أسعار النفط العالمية في 2023؟

متى سيلمس المواطن أثر تعديل نظام تسعير المحروقات الذي صدر أمس؟

الجيش يعلن عن المستفيدين من قرض الإسكان العسكري - اسماء

التربية: 84 مليون دينار قيمة مشاريع نُفذت في 2022

الإحصاءات: ارتفاع عجز الميزان التجاري 30.2% في الشهور العشر الأولى

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

الخميس، 29-12-2022 01:44 م

زاخاروفا تصف "قمة السلام" في الأمم المتحدة بالفكرة المجنونة

63ad52f54236041ead19ef78 (1)


الوكيل الإخباري - صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن مبادرة نظام كييف لعقد "قمة سلام" في مقر الأمم المتحدة هي فكرة مجنونة وحيلة أخرى للعلاقات العامة من قبل واشنطن.

اضافة اعلان


جاء ذلك في إفادة زاخاروفا اليوم الخميس، حيث قالت إن الحديث عن عقد ما يسمى بـ "قمة السلام" في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة، والتي ستساهم، وفقا لخطة قادة كييف، في تنفيذ الإرهاصات الغريبة للرئيس الأوكراني زيلينسكي، والتي صاغها فيما يسمى بـ "صيغة السلام" ليست سوى حيلة أخرى من حيل العلاقات العامة من جانب واشنطن، التي تحاول مؤخرا تقديم النظام في كييف في صورة "صانع السلام".

وكانت الخارجية الروسية قد رفضت "صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي، حيث أكدت الوزارة على أن السلطات الروسية لا تخطط لإجراء حوار مع كييف على أساس بنود "صيغة السلام" التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فيما وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مفهوم خطة السلام الأوكرانية بأنه وهمي.


وقال لافروف: "إن زيلينسكي، بمساعدة الغرب، ومن خلال طرح جميع أنواع الأفكار و(صيغ السلام)، لا زال يهذي بأوهام انسحاب قواتنا من الأراضي الروسية في دونباس وشبه جزيرة القرم وزابوروجيه وخيرسون، والحصول على تعويضات من روسيا، والحضور والاعتراف بالذنب أمام (المحاكم الدولية) وغير ذلك. بالطبع لن نتحدث إلى أي أحد في ظل هذه الظروف".


واتهم لافروف زيلينسكي بإنهاء عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير "بأوامر من الأنغلوساكسون"، مشيرا إلى أن عدة جولات من المفاوضات كانت قد أظهرت إمكانية إبرام "اتفاقيات مقبولة للطرفين".


وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن عما أسماه "صيغة السلام" في نوفمبر خلال قمة مجموعة الدول العشرين في إندونيسيا، وتتضمن 10 خطوات: ضمان السلامة الإشعاعية والنووية في أوكرانيا، أمن الغذاء والطاقة، إطلاق سراح جميع أسرى الحرب، استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، انسحاب القوات الروسية والوقف الكامل للأعمال العسكرية، "استعادة العدالة"، مواجهة الإبادة البيئية، منع التصعيد، تحديد "نهاية الحرب".


من جانبه علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس الأربعاء، بأنه لا يمكن إبرام معاهدة سلام مع أوكرانيا دون الاعتراف بإدراج أربع مناطق جديدة إلى الأراضي الروسية، فيما وصف لافروف تكامل الأراضي الروسية بأنه "أولوية مطلقة".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6389e1034c59b72c0b0a2092

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين خلال يوم

63ad568f4c59b7671d7d701a

الأمم المتحدة تعين كويتيا منسقا لمبادرة نقل الحبوب

63ad3bc142360424522d262f

تشاووش أوغلو يخطط لمحادثات مع لافروف

63ad51e64c59b77b241b4219

رسميا.. زيادة رواتب المصريين عام 2023

63ad4e644236041b2129f508

رواندا تتهم الكونغو الديمقراطية بانتهاك مجالها الجوي

0d9d19c9-618f917542360471f8316391

مصر.. عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022

أخبار متعلقة
63323822_6

زيلينسكي يدعو ماسك لزيارة أوكرانيا لمشاهدة الدمار

image - 2022-11-30T164817.284

كوليبا يحث الناتو على بدء التعامل مع طلب عضوية أوكرانيا

3332

البرلمان العربي يؤكد دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية

image - 2022-11-30T084930.649

قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

102020294947987

ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

5507682_1668843003

الشموع لا تكفي.. هكذا يكافح الأوكرانيون لاستعادة الكهرباء