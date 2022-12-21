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الأربعاء، 21-12-2022 08:44 ص

الأمم المتحدة: اوروبا الشرقية تفشل بإشغال مقعد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

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الوكيل الإخباري - فشل اقتراع في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، مرة أخرى لإدخال دولة من مجموعة أوروبا الشرقية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي الثاني من ايلول الماضي فشل أي مرشح من مجموعة دول أوروبا الشرقية بالحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لشغل مقعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حيث جرت الليلة الماضية 3 جولات من الاقتراع المقيد لمرشحين اثنين من مجموعات الدول الشرقية هما مرشحا مقدونيا الشمالية والاتحاد الروسي.

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وفي الجولة العاشرة حصل المندوب الروسي على 97 صوتا مقابل 82 لمندوب مقدونيا الشمالية وفي الجولة الحادية عشرة حصل المندوب الروسي على 96 صوتا مقابل 81 لمندوب مقدونيا الشمالية وفي الجولة الثانية عشرة حصل المندوب الروسي على 99 صوتا مقابل 79 لمندوب مقدونيا الشمالية.


وبما أن أيا من المرشحين لم يتمكن من الحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة (120 صوتا) فقد تقرر اجراء اقتراع آخر في تاريخ يحدد فيما بعد.


والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية إضافة إلى مجلس الوصاية ومجلس الأمن.


بترا

 




 

 


 

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