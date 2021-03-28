ارتفاع عدد ضحايا عقار جسر السويس المنهار في مصر إلى 25 وفاة

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عقار جسر السويس شرقي العاصمة المصرية القاهرة إلى 25 وفاة، بعد استخراج جثث جديدة.



ونقلت صحيفة "أخبار اليوم"، المصرية عن مصدر أمني، قوله إن "ضحايا عقار جسر السويس المنهار، ارتفع إلى 25 حالة وفاة، مشيرا إلى "سقوط 24 إصابة، بينهم بينهم حالات حرجة".



وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار عقار منطقة جسر السويس شرقي القاهرة، والذي أسفر عن وفاة وإصابة بعض سكانه.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، بلاغا فى الساعة 3 فجر السبت، يفيد بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).



وقال محافظ القاهرة، خالد عبد العال، إن حالة الطوارئ رفعت إلى الدرجة القصوى بمستشفى السلام، وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين، مشيرا إلى توافر المستلزمات الطبية الكافة بالمستشفى.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة.



يأتي ذلك بعدما شهدت مصر، حادثا مأسويا في صعيد البلاد، صباح الجمعة، حيث اصطدم قطارين، ما تسبب في سقوط نحو 200 وفاة وجريح، فيما أعلنت هيئة السكة الحديدية أنه تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) لبعض العربات بمعرفة مجهولين لأحد القطارين فتوقف، ثم تجاوز القطار الآخر السيمافور بسرعته فاصطدم بالقطار المتوقف من جهة الخلف.

المصدر : سبوتنك







