استخباراتي أمريكي سابق يقيّم احتمالات إرسال قوات للناتو إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- اعتبر الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية راي ماكغوفرن أن دول الناتو قد تتحرك إزاء الهزيمة التي تتجرع طعمها قوات كييف وترسل قوات من الحلف إلى أراضي أوكرانيا.



أدلى الضابط السابق ماكغوفرن بهذا التصريح عبر قناة Judging Freedom في موقع "يوتيوب".

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وفي معرض تعليقه على الوضع الحالي في أرض المعركة وتقهقر قوات كييف، أشار ماكغوفرن إلى أن كييف تعاني حاليا من هزيمة مدوية على الجبهة.



وأردف مؤكدا أن "السؤال حاليا هو ما إذا كان الناتو سيقرّر إرسال قواته إلى هناك حتى قبل إلحاق الهزيمة الكاملة بقوات كييف".



يشار إلى أن البنتاغون علّق في وقت سابق على شائعات حول تسليم أوكرانيا وشيكًا لصواريخ من طراز ATACMS.