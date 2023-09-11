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الإثنين، 11-09-2023 03:55 م

استطلاع: 54.5% من سكان مولدوفا يعارضون الوحدة مع رومانيا

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الوكيل الإخباري - جاء في استطلاع للرأي نشرته شركة تحليل المعطيات Date Inteligente اليوم الاثنين، أن أكثر من 50% من مواطني مولدوفا يعارضون الوحدة مع رومانيا.

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وخلال الاستطلاع، طلب من سكان مولدوفا التعبير عن موقفهم تجاه الوحدة مع رومانيا. ومن بين الذين شاركوا في الاستطلاع، عارضه 54.5%، وأيده 37.7%، ولم يتمكن 7.8% من الإجابة على هذا السؤال.

وقال ميخاي بولوجان، مدير عام Date Inteligente، في مؤتمر صحفي: "عند النظر إلى ديناميكيات هذا المؤشر، يمكن ملاحظة وجود انخفاض هذا العام إلى 31%". تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر وشمل 1021 مشاركا. والحد الأقصى للخطأ هو 3%.


في عام 1918، أرسلت رومانيا قوات إلى أراضي مولدوفا، ورسمت الحدود على طول نهر دنيستر (بدون أراضي بريدنيستروفيه الحالية). وصوت المجلس الإقليمي الذي تم إنشاؤه في كيشيناو لصالح الوحدة مع الدولة المجاورة. منذ يونيو 1940، لم تعد أراضي مولدوفا جزءا من رومانيا.


وعقد برلمانا مولدوفا ورومانيا اجتماعا مشتركا العام الماضي للمرة الأولى. وقبل ذلك، اجتمعت حكومتا البلدين عدة مرات، وتم إنشاء لجان مشتركة ومجموعات عمل في العديد من المجالات. لكن استطلاعات الرأي العام، تدل على أن غالبية سكان مولدوفا تؤيد الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية مع روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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