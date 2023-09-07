مسيّرات روسية تستهدف مجدداً منطقة أوكرانية قرب حدود رومانيا

الوكيل الإخباري - شنّت روسيا مجدداً هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منطقة أوكرانية قريبة من الحدود مع رومانيا وتشمل نهر الدانوب وميناء إسماعيل، وذلك للمرة الرابعة خلال خمسة أيام، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي، اليوم الخميس.



ومنذ انتهاء العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو (تموز)، صعّد طرفا النزاع من هجماتهما في هذه المنطقة المائية، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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وقال أوليغ كيبر، حاكم منطقة أوديسا بجنوب غربي أوكرانيا، إن الهجوم الأخير الذي نفّذ ليل الأربعاء الخميس، استمر ثلاث ساعات واستخدمت خلاله مسيّرات من طراز «شاهد» إيرانية الصنع.

الشرق الأوسط