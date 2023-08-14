الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 10:45 ص

وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم

64d9d6c44c59b7111246a654


الوكيل الإخباري - يقوم وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بزيارة إلى روسيا وبيلاروس تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين وتستمر حتى 19 الشهر.

اضافة اعلان


أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم الاثنين، حيث قال إن الوزير سيزور البلدين ويشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

وتابع البيان الصحفي: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين سيقوم عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية ووزير الدفاع لي شانغ فو بزيارة لروسيا اعتبار من 14 أغسطس، حيث سيشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، وسيقوم بزيارة بيلاروس".


ويذكر أن لي شانغ فو سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي وسيلتقي بوزراء الدفاع من روسيا وعدد من الدول الأخرى، علاوة على عقده اجتماعات مع قادة الدولة والعسكريين في البلاد، وسيزور عددا من الوحدات العسكرية في بيلاروس.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d9f6764236047a2152da3a

أوكرانيا تعترف بعجزها عن إسقاط المسيرات فوق كييف

64d9f2514c59b736c304b462

جنرال أوكراني يخشى هجوما روسيا جديدا على كييف

ط

اليابان: إلغاء رحلات جوية جراء إعصار جديد

64d9e7244c59b738606565e1

المجلس الانتقالي بالنيجر يكشف معلومات عن حالة بازوم الصحية

64d9d0054c59b733ce484c6a

بوتين يهنئ رئيس باكستان بيوم الاستقلال

64d9738042360442a56fe464

الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا في سبتمبر

أخبار متعلقة
image (3)

إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم دون أضرار

64b30de642360454436f81f7

أوكرانيا تنفي اتهامات روسية بمحاولة اغتيال شخصيات إعلامية

1689611902702

الأمم المتحدة: الملايين سيواجهون المجاعة لعدم تجديد مبادرة الحبوب

245154

بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد ليس "ناجحاً"

image - 2023-07-16T163246.862

أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن قره باغ

233948

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا