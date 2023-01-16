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الإثنين، 16-01-2023 10:46 ص

استعدادات لإطلاق رحلات بحرية جديدة من روسيا إلى مصر

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الوكيل الاخباري- أعلن المدير العام لميناء سوتشي البحري في روسيا يوري فلاديميروف، أن إطلاق خط جديد للرحلات البحرية من سوتشي إلى مصر سيزيد الحركة في الميناء 20%.

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وأوضح أن إطلاق الرحلات على متن السفينة التركية أستوريا غراندي يمكن أن يزيد حركة الركاب في ميناء سوتشي التجاري بنسبة 20 بالمائة.

وشدد على أن "إطلاق الرحلات الجديدة إلى مصر سيجذب ما يصل إلى 20 في المئة من حركة المسافرين إلى ميناء سوتشي البحري، لأن الرحلات الجوية ستعمل في كثير من الأحيان وفي اتجاهين - تركيا ومصر".

في وقت سابق، قال فلاديميروف إن عدد الرحلات البحرية على متن السفينة قد يرتفع من 16 إلى 27 في موسم العطلات لعام 2023.

وجاء ذلك بعدما قالت شركة Miray Cruises التي تشغل السفينة التي تبحر حاليا من سوتشي إلى تركيا، إن الإدارة ستدرس إطلاق رحلة بحرية جديدة إلى مصر.

تم بناء Astoria Grande في عام 1996، حيث تم تصميمها لتقل 1300 شخص.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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