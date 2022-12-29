رسميا.. زيادة رواتب المصريين عام 2023

الوكيل الاخباري- أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيها اعتبارا من أول يناير 2023.

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وسيكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.



وأشارت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وأكدت أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر.

روسيا اليوم