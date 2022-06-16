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الخميس، 16-06-2022 06:58 ص

اكتشاف حالة إصابة بمرض معوي معد في كوريا الشمالية

ج


الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ سجّلت اليوم الخميس حالة إصابة بمرض معد آخر في مناطق البلاد الجنوبية الغربية.

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وفي التفاصيل، أفادت السلطات الكورية الجنوبية باكتشاف حالة إصابة بمرض معوي حاد معد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.


وفي هذا السياق، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدوية أعدتها عائلته، إلى لجنة حزب العمال الحاكم في المدينة بإقليم هوانغ هيه الجنوبي في اليوم السابق، ما قُدم على أنه تبرع من زعيم البلاد بأدوية أسرته الخاصة إلى الشعب.


وقد نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية التابعة لحزب العمال الحاكم الخميس على صفحتها الأولى صورة للزعيم كيم  جونغ أون مع زوجته ري سول جو وهما يتفحصان بعض الأدوية التي جرى التبرع بها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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