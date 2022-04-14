الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين

وفيات الخميس 14-4-2022

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

إضراب وحداد في رام الله ودعوات للنفير عام

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الطفل قصي حمامرة في بيت لحم

ما هو المرض المبيح للإفطار في رمضان؟ الإفتاء تجيب

انفجار على متن أخطر سفينة روسية في البحر الأسود

السماء على موعد مع القمر الوردي من السبت إلى الاثنين

أجواء ربيعية معتدلة بوجه عام اليوم

الخميس، 14-04-2022 08:04 ص

اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

غغ


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة "إيني" مساء أمس الأربعاء أنّها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يومياً.

اضافة اعلان


وقالت المجموعة الإيطالية في بيان إنّ هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل.


وأضاف البيان أنّ "عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة".
من جهته ثانية، أعلنت إيني أنّها وقّعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي ( إيجاس) بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.


وتعمل إيني في مصر منذ 1954، وهي حالياً المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ/يوميا.

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
زلزال

هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب شمال العراق

سس

انفجار على متن أخطر سفينة روسية في البحر الأسود

w

موسكو : الاتصالات مع واشنطن بشأن أوكرانيا عديمة الجدوى

86a30e21-أزمة-روسيا-و-أوكرانيا

روسيا تهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف

f

نيويورك.. القبض على المشتبه بإطلاقه النار في مترو بروكلين

علم روسيا

روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بالكونغرس الأمريكي

أخبار متعلقة
شروط-الصيام-للمرأة

مصر .. الإفتاء توضح مكروهات الصيام

سيسي

السيسي يصدر قرارا متعلقا بالرحلات الجوية إلى روسيا

580201807070619111911

مصر .. نوع شوكلاتة يثير جدلا كبيرا والشركة المستوردة توضح

60ffe3f142360409ae1c4b53

مصر .. تحذيرات من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة

istock-522735736-40826-1

دولة عربية توضح حول وجود مادة مخدرة في احدى انواع الشوكلاتة

e

إيطاليا : لن نعارض فرض عقوبات على الغاز الروسي