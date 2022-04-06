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الأربعاء، 06-04-2022 01:42 م

مصر .. نوع شوكلاتة يثير جدلا كبيرا والشركة المستوردة توضح

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الوكيل الإخباري-بعد أن أثيرت ضجة في مصر بشأن وجود "نوع شوكولاتة يحتوي مادة مخدرة"، أوضحت الشركة المستوردة لهذه الشكولاتة حقيقة الأمر.

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وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر"، قال محمود حسن شاهين، نائب رئيس الشركة المستوردة لهذا النوع من الشوكولاتة، موضحا: "إن الشوكولاتة، لا يوجد بها مشكلات "مواد مخدرة" كما يروج البعض، و لكن بها كاكا ولبن وخشخاش..بها المكونات الطبيعية لأى شوكولاتة موجودة فى الأسواق".


وأشار محمود حسن شاهين إلى أن الشركة التابع لهم تستورد أكثر من 20 نوعا من الشوكولاتة. 


ولفت إلى أن نوع الشوكولاتة الذي أثار الجدل حوله، يأتى من شركة ألمانية، وأنه تم التواصل مع الشركة التى أكدت أن المنتج خالي من المشكلات، مشيرا إلى أنه "تم إرسال معتمد بأن شوكولاتة الخشخاش آمنة، والشركة قالت إنها ملتزمة بالقانون الألمانى، والمنتج لا توجد به مشكلات".


وأضاف شاهين :" شوكولاتة الخشخاش يتم فحصها من وزارة الصحة، الكميات التى كانت موجودة فى مصر انتهت، لأن صلاحيتها كانت فى نهاية شهر مارس"، لافتا إلى أن مسؤولي وزارة التموين ومكافحة المخدرات "تواصلوا معنا، وأخذوا عينات من شوكولاتة الخشخاش لفحصها".

روسيا اليوم

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