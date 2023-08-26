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السبت، 26-08-2023 11:57 ص

الأرصاد السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

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الوكيل الإخباري - حذر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم السبت، من أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة في منطقة مكة، تشمل محافظات الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأطلق المركز "الإنذار الأحمر" في منطقة مكة وأضم وميسان، والإنذار البرتقالي في منطقة الباحة والحجرة والمخواة

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني في مكة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.


وتعرضت منطقة مكة المكرمة مساء يوم الثلاثاء الماضي لعاصفة شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، أثرت على سكان المنطقة وألحقت أضرارا بالممتلكات والمباني.


وأظهرت مشاهد انتشرت على وسائل التواصل هبوب رياح ممطرة، وعاصفة شديدة، فاجأت المعتمرين في الحرم المكي، وتسببت في حالة من الهلع.

 

وقد رفع جهاز الدفاع المدني السعودي درجة الإنذار إلى اللون الأحمر، ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه والأودية والسدود، حفاظا على سلامتهم.

 

RT

 




 

 


 

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