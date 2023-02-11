السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الأسد: الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء

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السبت، 11-02-2023 04:25 م

الأسد: الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريح لوسائل إعلام من أحد الأحياء المنكوبة في اللاذقية إن الأولوية بالنسبة للحكومة هي إنقاذ الأحياء ومن ثم دراسة حالة الأبنية ووضع الخطط اللاحقة.

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وأضاف الأسد: "خطط الحكومة هي دراسة كل الوضع.. والأولوية بالدرجة الأولى كانت إنقاذ الأحياء، والثانية لدراسة الوضع الأمني وحالة الأبنية والتصدع وثالثا دراسة التداعيات الأخرى".

من جانب آخر، وجه الأسد الشكر لروسيا "دولة وشعبا على دعمها ومساعدتها الشعب السوري إثر كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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