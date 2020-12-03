الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 12:01 م

كوريا الشمالية تفرض إجراءات أكثر صرامة في العاصمة لمكافحة كورونا

Untit3647475675led-2-1200x675


الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، منذ وضع العاصمة مؤخرا في أعلى مستوى تأهب ضد جائحة كورونا العالمية.

اضافة اعلان
 

وقالت محطة الإذاعة المركزية الكورية التي تديرها الدولة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن البلاد "تطبق التدابير الاستباقية لمنع تدفق الفيروس إلى بيونغ يانغ على نحو استباقي".


ووجهت أوامر إلى الأطباء في منطقة سونكيو، الجزء الغربي من بيونغ يانغ، بفحص السكان المحليين الذين يعانون من الحمى أو أعراض تنفسية.


وصرح الإعلام الحكومي أمس، بأنه تم وضع بيونغ يانغ في أعلى درجات التأهب ضد كورونا، وعلق العمل في المرافق العامة مثل المطاعم والحمامات العامة وقيدت حركة المواطنين في العاصمة.


وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من الفيروس، ولكنها تتخذ تدابير في جميع أنحاء البلاد لمنع تفشي العدوى، بما يشمل غلق الحدود في وقت مبكر من العام الجاري.


بينما يظهر تقرير من منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 700 شخص حاليا قيد الحجر الصحي في كوريا الشمالية لتعرضهم المحتمل للعدوى.
وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية فرضت مؤخرا حصارا على بيونغ يانغ لمنع تدفق الفيروس، وقالت أيضا إن القيود المطولة على حركة الأشخاص والبضائع أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بكوريا الشمالية.

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
لب

لبنان : مواطنينا المخطوفون في نيجيريا بخير

إيفانكا-ترامب-1

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

77-7-1200x675

بكين تتهم الكونغرس الأمريكي بفبركة تقرير يهدف لتدمير علاقتها مع واشنطن

6506-h-11-1280x720-1200x675

هل ينهي نهر الكونغو أزمة مصر المائية؟

انهيارات

ألاسكا الأمريكية.. فقدان أشخاص ودمار منازل جراء انهيارات أرضية

مصع

موسكو .. مصرع شخصين بحريق في مستشفى

أخبار متعلقة
زع

أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 27 يوما

اقفال

لبنان.. بدء الإقفال التام حتى نهاية الشهر الحالي

بايدن

بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لمواجهة كورونا

حرس

كورونا يتسلل مجددا بين حرس الرئيس الأميركي

كور

بايدن يؤكد التزام واشنطن بحل أزمة كوريا الشمالية

غو

الأمم المتحدة تحذر من اندلاع الحروب في زمن الوباء