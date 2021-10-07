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الخميس، 07-10-2021 12:36 ص

الأمم المتحدة تدعو المانحين للالتزام بتعهداتهم تجاه أفغانستان

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الوكيل الاخباري - دعت الأمم المتحدة المانحين إلى الوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم التي قطعوها خلال مؤتمر إعلان التعهدات لدعم أفغانستان والذي عقد في 13 أيلول الماضي، لضمان استجابة المنظمات الإنسانية "قبل فوات الأوان".

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها، في بيان الأربعاء، إن النداء لم يتلق حتى الآن سوى 35 بالمئة من جملة المبلغ المطلوب، على الرغم من تدفق الدعم والاهتمام العالمي بالوضع الصعب في أفغانستان.

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