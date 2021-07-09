الأمم المتحدة تشدّد على إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

الوكيل الاخباري - قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء الخميس بطلب من تونس ممثّلة القاهرة والخرطوم، أنّه "يمكن التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، بحسب نيويورك تايمز.

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وكانت القاهرة والخرطوم، أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت أمس، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.

وتطرّقت آندرسن إلى "أسس تعاون" مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنّ "الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى بين تلك الدول.



وقالت المسؤولة الأمميّة "على الرغم من تحقيق تقدّم في ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أيّ توافق لم يتمّ التوصّل إليه فيما يتعلّق ببعض النواحي الأساسيّة، خصوصاً الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد، وإيجاد آلية لتسوية الخلافات بين تلك الدول.



--(بترا)