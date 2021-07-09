الجمعة 09-07-2021
الوكيل الاخباري

تدشين خط بواخر سياحية بين الأردن والسعودية خلال أسبوعين

الإفتاء لـ الوكيل : تحري هلال ذي الحجة في المملكة غداً السبت

الاستهلاكية المدنية: أسعارنا ثابتة حتى نهاية العام

تحويل مساح لمكافحة الفساد إثر عملية تزوير

الحكومة ترصد 140 مليون دينار لاستكمال 'الباص السريع'

الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل المملكة

الصحة تشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

التربية تعقد اليوم اجتماعا لبحث نتائج امتحان الفيزياء

وفاة وإصابتان بجروح إثر انهيار سقف منزل في منطقة دير الكهف

بلدية الزرقاء تحدد 8 مواقع لبيع وذبح الأضاحي

الجمعة، 09-07-2021 10:13 ص

الأمم المتحدة تشدّد على إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

2021-01-12T000000Z_62841489_RC2F6L9JCLBO_RTRMADP_3_SUDAN-ETHIOPIA-1


الوكيل الاخباري - قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت مساء الخميس بطلب من تونس ممثّلة القاهرة والخرطوم، أنّه "يمكن التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، بحسب نيويورك تايمز.

اضافة اعلان


وكانت القاهرة والخرطوم، أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت أمس، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.

 

وتطرّقت آندرسن إلى "أسس تعاون" مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنّ "الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى بين تلك الدول.


وقالت المسؤولة الأمميّة "على الرغم من تحقيق تقدّم في ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أيّ توافق لم يتمّ التوصّل إليه فيما يتعلّق ببعض النواحي الأساسيّة، خصوصاً الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد، وإيجاد آلية لتسوية الخلافات بين تلك الدول.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هزه

زلزال بقوة 5,9 درجات في مناطق بأمريكا

ذوووو

السعودية : تحري هلال ذي الحجة مساء اليوم

medium_2021-07-09-e93cc686e2

البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ

60e71e4d4c59b7636c64adc9

الكشف عن نتائج التحقيقات الأولية في اغتيال رئيس هايتي

1613460874_article

ليبيا تعلن إغلاق الحدود البرية والجوية مع تونس

138013Image1-1180x677_d

جثة رئيس هايتي تكشف تفاصيل صادمة عن عملية الاغتيال

أخبار متعلقة
unnamed (1)

تونس: انتشال 20 جثة لمهاجرين قبالة شواطئ صفاقس

img_1625046673

شركة تركية تتعاقد مع تونس لتزويدها بعربات مصفحة

6202127143655254711695

تونس تتجه إلى قطع المياه ليلا لمجابهة الشح