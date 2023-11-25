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السبت، 25-11-2023 10:18 ص

الأمم المتحدة تعلن فرار نحو 450 ألف شخص من القتال شرقي الكونغو الديمقراطية

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الوكيل الإخباري- أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فرار نحو نصف مليون شخص من القتال الدائر بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية.

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وذكرت المفوضية، في بيان، أن الوضع يتدهور في إقليم كيفو الشمالية المتاخمة لأوغندا ورواندا، الذى يعاني من أزمة أمنية منذ فترة طويلة، وفي ظل سعي القوات الحكومية إلى تأكيد سيطرتها على المنطقة الغنية بالموارد.


وقدرت عدد الفارين من القتال بنحو 450 ألفا، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 200 ألف من النازحين داخليا انقطعت عنهم المساعدات الإنسانية، فضلا عما يعانونه من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان منذ الشهر الماضي.


يشار إلى أن القتال بين الجيش الكونغولي والجماعات المسلحة في مقاطعة كيفو الشمالية أدى، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إلى نزوح 160 ألف شخص.


 




 

 


 

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