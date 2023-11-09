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الخميس، 09-11-2023 11:26 م

الأمم المتحدة: انتخاب 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية

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الوكيل الإخباري - انتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، معا اليوم الخميس، التالية 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 شباط 2024.

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وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند ، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو ودير تلادي من جنوب أفريقيا.


ومحكمة العدل الدولية، مقرها هولندا، هي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها.


وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد، حيث تمت انتخابات اليوم لملء شواغر القضاة المنتهية مدتهم في شهر شباط المقبل وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الاتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا).


يذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).


بترا

 




 

 


 

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