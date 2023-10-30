الإثنين 30-10-2023
الوكيل الاخباري

غرام الذهب 21 يسجل انخفاضاً ملحوظاً اليوم في الاردن

الوطني للأمن السيبراني: تسريب بيانات 4251 حساب لموظفي القطاع الحكومي في الأردن

السيسي لبايدن: لم ولن نسمح بالتهجير

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال لقطاع غزة فجرا

سرايا القدس تعلن عن مقتل وإصابة جنود الاحتلال في جنين

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

خبير عسكري لـ الوكيل: المقاومة تمتلك خطوط دفاعية تحت الأرض يصعب استهدافها بالقصف الجوي

انخفاض أسعار النفط وبرنت دون الـ 90 دولاراً للبرميل

عاجل

إعلام عبري: إطلاق أكثر من 40 صاروخاً من غزة تجاه مستوطنات صباحا

الإثنين، 30-10-2023 09:17 ص

تقرير أممي يحذر: "الحطام الفضائي" قد يتسبب في نقطة تحول كارثية للبشرية

653a3953423604227874f38a


الوكيل الإخباري - أصدرت الأمم المتحدة تقريرا يدرج ست نقاط تحول خطيرة يمكن أن تكون كارثية على الأرض والإنسانية.

اضافة اعلان


ويشرح التقرير كيف يمكن لكل نقطة تحول أن تمنع البشرية من العمل كما نتوقع. وجاء في التقرير: "يتم الوصول إلى نقطة تحول في المخاطر عندما لا تتمكن الأنظمة التي نعتمد عليها في حياتنا ومجتمعاتنا من صد المخاطر والتوقف عن العمل كما نتوقع".

وكانت إحدى نقاط التحول الست الموصوفة هي خطر الحطام الفضائي. ويُقال إن نحو 75% من الأجسام الموجودة في مدار الأرض هي "نفايات". وإذا اصطدم هذا الحطام الفضائي بأقمار صناعية مهمة، فقد يتأثر المجتمع سلبا.


ويوضح التقرير: "بالنظر إلى أن هذه الأجسام تتحرك بسرعة تزيد عن 25 ألف كيلومتر في الساعة، فإن أصغر حطام يمكن أن يسبب أضرارا كبيرة. وتصبح كل قطعة من الحطام عائقا في "الطريق السريع" المداري، ما يزيد من صعوبة تجنب الاصطدامات على الأقمار الصناعية العاملة".


وتم تصميم الأقمار الصناعية لجعل حياتنا أسهل وأكثر أمانا، وتلعب دورا حاسما في المجتمع، حيث أنها تساعدنا على التواصل وتوفر أيضا معلومات الطقس الحيوية، كما أنها تعمل كأنظمة إنذار مبكر للكوارث.


وإحدى المشكلات الرئيسية هي أن الأقمار الصناعية نفسها يمكن أن تصبح حطاما فضائيا عندما لا تكون قيد الاستخدام. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التقدم التكنولوجي يعني إرسال المزيد من الأقمار الصناعية إلى الفضاء.


وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 130 مليون قطعة من الحطام حول الأرض صغيرة جدا بحيث لا يمكن تعقبها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653f41824c59b7036610d24e

بوريسوف: المحطة الفضائية الدولية تقترب من نهاية وجودها

1684952933191-1719x1157

اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

netanyhu-20-11-2019

نتنياهو يربك المشهد السياسي في إسرائيل

image (10)

العثور على تسعة مدنيين مقتولين بالرصاص في منزل بشرقي أوكرانيا

اعصار

48 قتيلا ضحايا إعصار في المكسيك

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b

روسيا.. طريقة مبتكرة لتدمير الطائرات المسيرة "ذاتيا"

أخبار متعلقة
5e3062c64c59b705b74172b0

الجامعة العربية تحذر: إسرائيل تريد "جر رجل" مصر إلى الحرب

6524ec5742360405e50fe2a4

لافروف: السمة المميزة للغرب هي العجز التام عن التفاوض

65238b2d4236040c4a793367

تحالف أمريكا اللاتينية يتضامن مع الشعب الفلسطيني

1696603523941

غوتيريس: جائزة نوبل للسلام تكريم لكل النساء

651e9b034c59b7463e221f44 (1)

إيران تطور صاروخا فضائيا جديدا لإطلاق الأقمار الصناعية

651bbf2a4236041285157b15

أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ