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الجمعة، 16-10-2020 10:47 ص

الأمم المتحدة: 130 مليون شخص على حافة المجاعة بحلول نهاية العام

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الوكيل الاخباري - قال انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن نحو 130 مليون شخص قد يُدفعون إلى حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام، علاوة على 690 مليون شخص يفتقرون للطعام الكافي، فيما لا يستطيع أكثر من 3 بلايين شخص تحمل تكاليف اتباع نظام غذائي صحي.

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جاء ذلك في رسالة بمناسبة يوم الأغذية العالمي، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 16 تشرين الأول، وفق ما أورد مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، واكد غوتيرش انه يتعين ضمان نظم غذائية مستدامة وصحية للجميع والتقليل من هدر الأغذية مع الحاجة إلى نظم أغذية توفر سبل العيش اللائقة والآمنة للعمال.


وبين الى أن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو اعتراف بحق جميع الناس في الغذاء، مشيرا الى أنه سيعقد العام المقبل مؤتمر قمة لنظم الأغذية من أجل حفز العمل على تحقيق هذه الرؤية مع التأكيد على جعل نظم الأغذية أكثر مقاومة للتقلبات وللصدمات المناخية.

 


--(بترا)

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