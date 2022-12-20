الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص

تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

السيسي: نمضي قدما في شراكتنا الاقتصادية مع الأردن والعراق

الجامعة الأردنية تحتفل بإطلاق كتب توثيقية عن الأردن

الملك في مؤتمر بغداد: ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار

توقيف موظف حكومي اختلس 83 ألف دينار

الثلاثاء، 20-12-2022 01:35 م

الأمن الأوكراني يعتقل رجلا رفع العلم الروسي في خاركوف قبل 8 سنوات

63a18de74236045a562bf539


الوكيل الاخباري- اعتقل جهاز أمن الدولة بأوكرانيا رجلا رفع العلم الروسي فوق مبنى البلدية في مدينة خاركوف عام 2014.

صرح بذلك جهاز الأمن الأوكراني اليوم الثلاثاء في قناته الرسمية على موقع "تليغرام"، حيث جاء في المنشور: "احتجزت إدارة الأمن الداخلي أحد مؤيدي (نوفوروسيا)، الذي رفع العلم الروسي فوق بلدية مدينة خاركوف عام 2014. وكان قد دعا لاقتحام المؤسسة".

اضافة اعلان

 

وبحسب الجهاز فقد دعا الرجل أيضا إلى "تغيير حدود أوكرانيا والاستيلاء على مؤسسات الدولة"، ثم اختفى بعد عام 2014.

وتابع البيان: "وقد تعمد المدعى عليه اتخاذ إجراءات السرية، والتغيير المستمر لعنوان الإقامة وأرقام الهواتف المحمولة، ومع ذلك تمكن ضباط جهاز أمن الدولة من تحديد موقعه واحتجازه. وأثناء تفتيش شقة المدعى عليه، وجد ضباط إنفاذ القانون أعلاما روسية وشرائط القديس جاورجيوس، وبندقية قنص مع منظار وخراطيش لأسلحة نارية من عيار 7.62ملم".

وبحسب الجهاز، فقد تم فتح قضية جنائية ضد الرجل بموجب تهمتين من القانون الجنائي هما "التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا ووحدة أراضيها" و"الحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a1719a4c59b777306fc267

مستشار سابق في البنتاغون: نهاية الولايات المتحدة اقتربت

60881783_403

3 قتلى بانفجار خط أنابيب للغاز في وسط روسيا

63a1afbb73c00

وزير خارجية البحرين يشيد بآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

main_image63a1badc57103

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

63a19fe64c59b708d145e138

اعتقال 7 أشخاص في إفريقيا الوسطى بقضية الاعتداء على رئيس البيت الروسي

638dc1b542360455481be3d1

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

أخبار متعلقة
58e0bc8b03

المخابرات الخارجية الروسية تحذر بولندا من محاولات سلخ أراض غرب أوكرانيا

image - 2022-11-30T084930.649

قوات أوكرانية تقصف محطة كهرباء في منطقة كورسك الروسية

102020294947987

ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

5507682_1668843003

الشموع لا تكفي.. هكذا يكافح الأوكرانيون لاستعادة الكهرباء

6385d89b4236042ce93aadba

الكرملين يعلق على كلمات الرئيس الألماني بشأن وقف إطلاق النار

638488ba4c59b726b43d3264

روسيا مستعدة للتفاوض وليس للتعامل مع تصرفات زيلينسكي