الأمن التركي: توقيف 22 عراقيا يشتبه بانتمائهم لـداعش

الوكيل الإخباري - أعلنت قوات الأمن التركية السبت، أنها أوقفت 22 شخصا يحملون الجنسية العراقية، في ولاية يوزغات وسط البلاد، يشتيه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.



وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" إلى أن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن، بالتنسيق مع الإدعاء العام بالولاية، في إطار الجهود الرامية لإحباط أنشطة وتحركات تنظيم "داعش".

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وتتواصل الإجراءات بحق الموقوفين في مديرية الأمن التركية.





المصدر : روسيا اليوم

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