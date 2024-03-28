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الخميس، 28-03-2024 01:28 م

الأمن الروسي يعتقل 134 متورطا في تصنيع الأسلحة والاتجار بها

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الوكيل الإخباري- أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال 134 شخصا نشطوا في تحويل أسلحة الصيد إلى أسلحة حربية وتصنيع الطلقات اللازمة والاتجار بها، في حملة أمنية واسعة استمرت خلال يناير وفبراير الماضيين.

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وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: تم إحباط أنشطة إجرامية مارسها 134 شخصا في 48 منطقة روسية عكفوا على تحويل أسلحة الصيد إلى أسلحة حربية وتصنيع الطلقات اللازمة لها وبيعها.


وأعلن الأمن الفيدرالي ضبط 562 قطعة سلاح روسية وأجنبية بينها رشاشات وبنادق ومسدسات.


وأضاف: "كما تم العثور على 11 قاذف قنابل و45 لغما مضادة للدبابات والأفراد، وأكثر من 30 كغ من المتفجرات وأكثر من 80 ألف طلقة من عيارات مختلفة.

 

RT



 




 

 


 

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