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الأربعاء، 20-03-2024 01:22 م

الداخلية التركية تنفذ حملة أمنية واسعة في 15 ولاية

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية التركي، علي ييرلي قايا، القبض على 139 عنصرا إرهابيا من "تنظيم إرهابي انفصالي" خلال حملة أمنية في 15 ولاية بالبلاد.

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وكشف قايا خلال تغريدة نشرها على منصة "إكس": أن العملية الأمنية الموسعة شملت ولايات: أرداهان، وكيركلاريلي، وباتمان، وشرناك، وإزمير، وبورصة، وأنطاليا، ودينيزلي، وديار بكر، وأرزوروم، واسطنبول، وأضنة، وموش، وشانلي أورفا، وفان.

وأضاف: كان المشتبه بهم: -"إما أنهم قد عملوا ضمن التنظيم الإرهابي الانفصالي (حزب العمال الكردستاني) في الماضي".

-"أو أنهم يعملون ضمن الهيكل الشبابي للتنظيم المذكور".

-"قاموا بالدعاية للتنظيم الإرهابي عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

-"وخططوا (لشن هجمات) على قوات الأمن، والمركبات العامة، والمباني الحكومية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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