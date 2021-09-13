الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

الوكيل الإخباري - تعهدت الإمارات بتنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة في أفغانستان بقيمة 184 مليون درهم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني.



وجاء هذا التعهد خلال مشاركة وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ في الاجتماع الوزاري لدعم أفغانستان، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وأكد الصايغ "التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع دولة الإمارات الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني".

وأشار إلى أن "دولة الامارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أمريكي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال".



ومنذ بداية شهر سبتمبر الحالي تم تقديم أكثر من 285 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة عبر جسر جوي شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة.



كما قامت الإمارات خلال الشهر الماضي بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والأجانب، حيث تستضيف مدينة الإمارات الإنسانية حاليا آلاف العائلات الأفغانية مؤقتا إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية.





المصدر : روسيا اليوم

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