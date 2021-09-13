الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

التربية: توجه نحو استثناء طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الاولى من نظام التناوب

خطة حكومية لمكافحة التسول اعتبارا من الثلاثاء

واشنطن .. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال

الملكة تشارك باحدى مسارات درب الأردن في برقش

السعودية تعدّل إجراءات دخول المقيمين والزائرين

إقرار موازنة محافظة جرش للعام 2022

اعطاء نحو 27 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا الاثنين

مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

تشكيلات واسعة في الداخلية - اسماء

مطالب بإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي في الأغوار الشمالية

الإثنين، 13-09-2021 07:37 م

الإمارات تتعهد بمشاريع تدعم الجهود الإنسانية في أفغانستان

ال


الوكيل الإخباري - تعهدت الإمارات بتنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة في أفغانستان بقيمة 184 مليون درهم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني.

وجاء هذا التعهد خلال مشاركة وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ في الاجتماع الوزاري لدعم أفغانستان، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

اضافة اعلان


وأكد الصايغ "التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع دولة الإمارات الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني".

 

وأشار إلى أن "دولة الامارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أمريكي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال".


ومنذ بداية شهر سبتمبر الحالي تم تقديم أكثر من 285 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة عبر جسر جوي شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة.


كما قامت الإمارات خلال الشهر الماضي بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والأجانب، حيث تستضيف مدينة الإمارات الإنسانية حاليا آلاف العائلات الأفغانية مؤقتا إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
613f8d104236045b5a43f1b3

الإكوادور.. هجوم بطائرات مسيّرة على أحد السجون

613f87ba4c59b732e00df3e4

الحوثيون يعلنون إسقاط مسيّرة سعودية ضاربة في صعدة

E_LIwVbWUAYuIgl

واشنطن .. متظاهرون يلقون الملاعق أمام سفارة الاحتلال

613f7b2e4c59b765f468dd41

العراق.. دوريات أمنية لحماية الحملات الانتخابية

w

مشاجرات بوزارة الخارجية اللبنانية

الب

المغرب: الأمم المتحدة مظلة أساسية لتنسيق الجهد الدولي حول ليبيا

أخبار متعلقة
612bbd824236046b7f745849

طالبان تدعو الرئيس الأفغاني السابق لإعادة الأموال المنهوبة

w

الولايات المتحدة لم تعد تعتبر الرئيس أشرف غني طرفاً في أفغانستان

611c9ad7423604561d0a9596

إعلام أمريكي: 15 ألف أمريكي عالقون في أفغانستان

611c7eac4c59b74800289145

البيت الأبيض: إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

611beb1642360468ff7655c5

الأمم المتحدة: ننتظر من طالبان أن تقرن القول بالفعل

611bd9404236046a421f5d4c

قطر تبحث مع طالبان الانتقال السلمي للسلطة