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الأحد، 29-08-2021 08:32 م

طالبان تدعو الرئيس الأفغاني السابق لإعادة الأموال المنهوبة

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الوكيل الإخباري - شددت حركة طالبان على ضرورة استعادة الأموال التي قيل إن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني هرّبها إلى الخارج.

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وألقت الحركة باللوم على أشرف غني في الفوضى التي أعقبت 15 أغسطس وادعت أن الرئيس السابق تخلى عن حكومته فجأة.


وأضاف شاهين: "عندما كانت طالبان تتطلع لانتقال سلمي للسلطة، وكان المقاتلون ينتظرون خارج بوابة كابول، فر أشرف غني فجأة".


وحول تقارير عن فرار أشرف غني بكمية ضخمة من الأموال، قال سهيل شاهين إنه إذا أخذ أي شيء لا يخصه فعليه إعادته إلى أفغانستان لكن السعي وراء ذلك ليس من أولويات طالبان الآن.


وشدد على أن الحركة تركز حاليا على تشكيل الحكومة الجديدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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