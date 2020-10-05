الإمارات تستأنف منح تأشيرات العمل جزئياً

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات اليوم الاثنين عن استئناف منح أذونات دخول العمالة المساعدة إلى أراضيها واصدار تصاريح العمل الخاصة بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية دون التطرق إلى القطاع الخاص.

اضافة اعلان



ويأتي القرار بعد توقف منح التأشيرات الخاصة بالعمل منذ آذار الماضي في سياق إجراءات مكافحة جائحة كورونا.



وكانت دبي استأنفت في تموز الماضي منح التأشيرات السياحية، كما أعفت منذ أمس الأحد الإماراتيين القادمين إلى دبي من إجراء الفحص المخبري لفيروس كورونا، والاكتفاء بإجراء الفحص عند الوصول إلى المطارات.





