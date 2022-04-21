الإمارات تعلن موعد عطلة عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الامارات، اليوم، تعميماً خاصاً بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1443هـ.



وحسب التعميم فإنه وبناءً على قرار مجلس الوزراء الاماراتي لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في البلاد، فقد تقرر أن تبدأ الإجازة اعتباراً من 29 رمضان لعام 1443 هــ، وحتى 3 شوال 1443 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.



وهنأت الهيئة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة.

اضافة اعلان

البيان