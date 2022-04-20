دولة عربية تعلن موعد عيد الفطر فلكياً

الوكيل الإخباري-صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر ، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فأن هلال شهر شــــوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبــــت 29 من رمضـــان 1443هـ الموافق 30/4/2022م (يوم الرؤية).





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واضاف :ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.





وأشار إلى أنه يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة والقاهرة بـ 15دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (14- 15 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (6 – 20 دقيقة).





واكد أن بذلك يكون يوم الأحـــــد 1/5/2022م هو المتمم لشهــــر رمضــان 1443هـ. وتكون غــرة شهـــر شــــوال 1443هـ فلكيـــًا يوم الإثنيــــن 2/5/2022م (عيد الفطر المبارك).





المصري اليوم