مصر .. الاجازات الرسمية خلال رمضان ولنهاية عيد الفطر

الوكيل الإخباري-انتصف شهر رمضان الكريم اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022، ويستعد المصرييون لاستقبال عيد الفطر المبارك في نهاية الشهر.



ويبحث المصرييون عن الإجازات الرسمية التي تتعطل فيها المدارس والمصالح الحكومية في البلاد والبنوك والقطاع العام والخاص.



ويستعرض موقع "مصراوي" مواعيد الإجازات الرسمية والأسبوعية خلال النصف الثاني من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.



1- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان.



2- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان.



3- الاثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) الموافق 24 رمضان.



4- الاثنين 25 أبريل (شم النسيم) الموافق 24 رمضان.



ومن المقرر أن يتم ترحيل الاحتفال بعيدي تحرير سيناء وشم النسيم ليوم الخميس نهاية الأسبوع بدلا من يوم الاثنين، وذلك وفقا لنهج الحكومة في ترحيل إجازات منتصف الأسبوع لنهايته.



5- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان.



6- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان.



7- الأحد 1 مايو (عيد العمال + وقفة عيد الفطر) الموافق 30 رمضان.



8- الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر.



9- الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر.



10- الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر.



ويكون الخميس الموافق 5 مايو يوم عمل طبيعي.



11- الجمعة 6 مايو إجازة أسبوعية.



12- السبت 7 مايو إجازة أسبوعية.

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