الاتحاد الأوروبي يدعم إسبانيا في مواجهة بركان جزيرة لا بالما

الوكيل الاخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي فعّل، اليوم الاثنين، منظومة "كوبرنيكوس" للأقمار الصناعية لمتابعة ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية، ويتواصل مع الحكومة الإسبانية لعرض المزيد من الدعم.



ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية عن ديرلاين قولها ، اليوم الاثنين، في تغريدة عبر "تويتر": "نحن إلى جانب الجميع في جزر الكناري في مواجهة اندلاع البركان في جزيرة لا بالما.

اضافة اعلان