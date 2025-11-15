ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية (إير فورس وان) خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع "لا أريد أن أخبركم بذلك، لكننا سنجري تجارب نووية كغيرنا من الدول".
وأمر ترامب الشهر الماضي الجيش الأميركي باستئناف عملية اختبار الأسلحة النووية فورا بعد توقف دام 33 عاما، وأعلن ذلك بشكل مفاجئ على منصة "تروث سوشيال" في أثناء توجهه على متن طائرة هليكوبتر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور جلسة مفاوضات تجارية في بوسان بكوريا الجنوبية.
