مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في أبيي

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، تمديد ولاية البعثة الأممية العاملة في منطقة أبيي لمدة سنة كاملة أي لغاية 15 تشرين الثاني 2026.

ونص القرار الذي حمل الرقم 2802، على تمديد دعم البعثة للآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود لمدة سنة كاملة، وهي الألية التي أُنشئت في عام 2011 من أجل القيام بأنشطة الرصد والتحقق على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان.



وأوضح القرار أن المجلس سينظر في تجديد المهمة بشكل إضافي استنادًا إلى التقدم القابل للإثبات الذي تحرزه السودان وجنوب السودان، والتأكيد أن أي قرار بشأن مستقبل المهمة سيظل خاضعًا لتحديد المجلس وأن هذا التقدم يجب أن يشمل الجهود المبذولة عدة أمور.