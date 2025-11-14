السبت 2025-11-15 12:38 ص
 

الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة

الجمعة، 14-11-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس ومنطقة الفارعة وبلدة عقابا وبلدتي قباطية والكفير في الضفة الغربية.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا خلال اقتحام المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.

 
 
ا

ا

ل

ا

ل

ل

ل

ل

