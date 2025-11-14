الاحتلال ينفذ اقتحامات جديدة بالضفة المحتلة

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس ومنطقة الفارعة وبلدة عقابا وبلدتي قباطية والكفير في الضفة الغربية.

