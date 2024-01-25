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الخميس، 25-01-2024 07:14 ص

البحرية الأمريكية تعترض صواريخ بالبحر الأحمر خلال مرافقة سفينتين لميرسك

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الوكيل الإخباري - قالت شركة الشحن ميرسك، إن انفجارات قرب مضيق باب المندب أجبرت سفينتين تشغلهما وحدتها الأمريكية وتحملان إمدادات للجيش الأمريكي على العودة أدراجهما حينما كانتا تعبران المضيق صوب الشمال وسط حراسة البحرية الأمريكية.

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وذكرت ميرسك في بيان: "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأمريكية المصاحبة لهما عدة مقذوفات"، مضيفة أنها ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها الأمريكية من البحر الأحمر.


وقال جماعة الحوثي إنها استهدفت عددا من السفن الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب في أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أمريكيتين.


وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق.

 




 

 


 

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