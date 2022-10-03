البرازيل: جولة انتخابية ثانية بين بولسونارو ولولا

الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الانتخابات البرازيلية، اليوم الاثنين، إجراء جولة ثانية بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

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وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 تشرين الأول الحالي بين الجانبين، وفقا لوكالة "رويترز".



وأوضحت أنه بعد فرز 97.3 بالمئة من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9 بالمئة من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7 بالمئة لبولسونارو، ما يجعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا.



وأظهرت معظم استطلاعات الرأي تقدم لولا بما يتراوح بين عشرة و15 نقطة مئوية، لكن بولسونارو أشار إلى أنه قد يرفض قبول الهزيمة، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة.



وإذا فاز لولا بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة، والتي أظهرت استطلاعات رأي أجرتها العديد من المؤسسات إنها ممكنة، فسيحقق فوزا تاما، ولن تكون هناك حاجة لإجراء جولة الإعادة.



وإذا لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 تشرين الأول الحالي.



ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.



ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام خوفا من نشوب نزاعات.

بترا