الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

المجلس التمريضي يطلب رئيسا لقسم الامتحانات

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

مياهنا تدعو الأردنيين لتقليل مدة الاستحمام

السفير العُماني: زيارة الملك للسلطنة تفتح آفاقا جديدة لمستقبل أفضل

نائب يفتح ملف شركات التأمين المتعثرة بـ 13 سؤالا

10 إصابات في حريق منزل في القدس

المناطق الحرة: التخليص على 12 ألف مركبة بنزين حتى نهاية أيلول

تضامن: 26 جريمة قتل أسرية في الأردن منذ بداية 2022

658 مليون دينار صادرات غرفة تجارة عمّان في 9 أشهر

الصناعة والتجارة توضح اسباب خفض سعر الطحين الموحد

الإثنين، 03-10-2022 10:43 ص

البرازيل: جولة انتخابية ثانية بين بولسونارو ولولا

brazil_elections._ap


الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة الانتخابات البرازيلية، اليوم الاثنين، إجراء جولة ثانية بين الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ومنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

اضافة اعلان


وقالت الهيئة على موقعها على الإنترنت إن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة في 30 تشرين الأول الحالي بين الجانبين، وفقا لوكالة "رويترز".


وأوضحت أنه بعد فرز 97.3 بالمئة من أصوات الناخبين عبر التصويت الإلكتروني حصل لولا على 47.9 بالمئة من الأصوات الصحيحة مقارنة مع 43.7 بالمئة لبولسونارو، ما يجعل الفوز في الجولة الأولى أمرا صعبا.


وأظهرت معظم استطلاعات الرأي تقدم لولا بما يتراوح بين عشرة و15 نقطة مئوية، لكن بولسونارو أشار إلى أنه قد يرفض قبول الهزيمة، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة.


وإذا فاز لولا بأكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة، والتي أظهرت استطلاعات رأي أجرتها العديد من المؤسسات إنها ممكنة، فسيحقق فوزا تاما، ولن تكون هناك حاجة لإجراء جولة الإعادة.


وإذا لم يحصل أي من المرشحين البالغ عددهم 11 على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات فإن أكثر مرشحين حصلا على أصوات سيخوضان الجولة الثانية من الانتخابات في 30 تشرين الأول الحالي.


ويسمح نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل للهيئة الوطنية للانتخابات، بفرز النتائج بسرعة في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع.


ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا غير مسبوق من المراقبين الدوليين لانتخابات هذا العام خوفا من نشوب نزاعات.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
633a97c04c59b77b3e23778c

القوات الخاصة للحرس الروسي تدمر وحدات أوكرانية

1664784572760

السفير العُماني: زيارة الملك للسلطنة تفتح آفاقا جديدة لمستقبل أفضل

633a7fd84c59b77b202e8aa2

إعلان لافت من قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية

كككك

وفاة 7 أشخاص بالكوليرا في هايتي

1

أمريكا .. ارتفاع عدد قتلى إعصار إيان إلى 80 قتيلا

image (54)

أوكرانيا تعلن السيطرة الكاملة على ليمان