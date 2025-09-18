اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة المياه والري بتخريج الفوج الأول من قطاع المياه الفلسطيني، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني لعام 2025، وذلك بدعم من الوكالة اليابانية جايكا، بحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة شارك في هذا التدريب المتخصص "استخدام أنظمة السكادا في مراقبة المياه" 9 متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان.