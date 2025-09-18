الخميس 2025-09-18 11:59 م
 

اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان

ا
جانب من التخريج
 
الخميس، 18-09-2025 10:30 م

الوكيل الإخباري- احتفلت وزارة المياه والري بتخريج الفوج الأول من قطاع المياه الفلسطيني، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني لعام 2025، وذلك بدعم من الوكالة اليابانية جايكا، بحضور ممثلي مكتب جايكا في عمان وممثلي سلطة المياه الفلسطينية.

اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة شارك في هذا التدريب المتخصص "استخدام أنظمة السكادا في مراقبة المياه" 9 متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان.

 

وتلقى المتدربون تدريبًا نظريًا وزيارات ميدانية، اطلعوا من خلالها على أحدث التقنيات العالمية الحديثة في المجال، على يد مجموعة من المختصين والفنيين ذوي الخبرات المتميزة في قطاع المياه في الأردن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا

عربي ودولي اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا

ا

عربي ودولي زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات

انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً

أخبار محلية انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً

ل

عربي ودولي "رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي

انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة

أخبار محلية انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة



 
 





الأكثر مشاهدة