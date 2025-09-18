اختتام البرنامج التدريبي لمتدربي قطاع المياه الفلسطيني في عمان

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة شارك في هذا التدريب المتخصص "استخدام أنظمة السكادا في مراقبة المياه" 9 متدربين من مختلف البلديات ومؤسسات المياه الفلسطينية، في مركز تدريب المياه التابع لسلطة المياه في عمان.
