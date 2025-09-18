أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، بذكرى المولد النبوي الشريف، في مقام الصحابي الجليل معاذ بن جبل، برعاية سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات.

وقال الحسنات في كلمة، "إن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ينعكس في تذاكر سنته الشريفة وتعاهدها والحرص على تطبيق ما تنطوي عليه من قيم إنسانية وإجتماعية عليا خاصة قيم العدل والتراحم والمساواة بين الناس".



وأشار، إلى أهمية التعاضد الشعبي والتمسك بالوحدة الوطنية لنبقى داعمين ومؤازرين لنصرة الشعب الفلسطيني وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



بدوره، قال مدير أوقاف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور أيمن خشاشنة، إن الاحتفال بمولد النبي عليه السلام يعد محطة انطلاق نحو مولد جديد لأمة قوية منتصرة وأن استعادة مجد الأمة وقوتها مرهون بمدى التزامها بخطى نبيها.



وأكد، أن الأردن كان وما يزال تحت ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، الداعم الأول للقضية الفلسطينية والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل العربية والدولية.